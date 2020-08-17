Мировые СМИ оценили позиции Лукашенко в Беларуси

Зарубежные издания пристально стали следить за внутриполитической обстановкой в Белоруссии. Журналисты как один называют действующего президента Александра Лукашенко атократом и «истрёпанным» правителем, а обращение за помощью к российскому лидеру — проявлением слабости.
Практически все зарубежные СМИ отмечают, что удержанию Лукашенко на посту способствует Кремль, приводит выдержки из напечатанного «
Американское издание Bloomberg предполагает, что Лукашенко сможет продлить свое 26-летнее правление на шестой срок и что его жесткая тактика приведет к его изоляции на Западе и сделает еще более зависимым от России. А лондонский The Times утверждает, в протестах белорусов не встает «западно» настроенная часть населения против «восточно» настроенных. «Это абсолютно национальное восстание, протест против надменности, жестокости, лжи и никчемности руководства», — отмечает издание.
Германская Der Spiegel пишет, что Лукашенко в последние дни делает одну ошибку за другой. Газета пишет, что он запретил въезд представителям ЕС, отказавшись тем самым от последней возможности сотрудничества. При этом Лукашенко обратился за помощью к Владимиру Путину — все это вместе выглядело «плохо согласованным» и было равносильно «признанию в слабости».
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