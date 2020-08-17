17 августа 2020

Мировые СМИ оценили позиции Лукашенко в Беларуси

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Западные СМИ считают, что обращение Лукашенко к Путину стало проявлением слабости Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
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Протесты в Белоруссии

Зарубежные издания пристально стали следить за внутриполитической обстановкой в Белоруссии. Журналисты как один называют действующего президента Александра Лукашенко атократом и «истрёпанным» правителем, а обращение за помощью к российскому лидеру — проявлением слабости.

Практически все зарубежные СМИ отмечают, что удержанию Лукашенко на посту способствует Кремль, приводит выдержки из напечатанного «Коммерсант». Как отмечает французкое издание Le Figaro, самоуверенность «истрепанного правителя» Лукашенко никого не убеждает. Издание в подробностях рассказывает о забастовках во всех промышленных флагманах страны и рисует перспективу общенациональной забастовки. Коллеги из парижского Liberation отмечают, что Лукашенко все еще контролирует полицию и армию. «Это почти все, что он еще контролирует, и его легитимность с каждым днем все больше и больше разрушается», — пишет издание.

Американское издание Bloomberg предполагает, что Лукашенко сможет продлить свое 26-летнее правление на шестой срок и что его жесткая тактика приведет к его изоляции на Западе и сделает еще более зависимым от России. А лондонский The Times утверждает, в протестах белорусов не встает «западно» настроенная часть населения против «восточно» настроенных. «Это абсолютно национальное восстание, протест против надменности, жестокости, лжи и никчемности руководства», — отмечает издание.

Германская Der Spiegel пишет, что Лукашенко в последние дни делает одну ошибку за другой. Газета пишет, что он запретил въезд представителям ЕС, отказавшись тем самым от последней возможности сотрудничества. При этом Лукашенко обратился за помощью к Владимиру Путину — все это вместе выглядело «плохо согласованным» и было равносильно «признанию в слабости».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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