Оппозиция винит Лукашенко в неумении строить отношения с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 26 лет своего президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
«Все, что мы видим, это какие-то манипуляции, это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения», — заявила Колесникова (цитата по РИА «Новости»), подеркнув, что все это время Россия и Белоруссия остаются союзными государствами.
Кроме того, представитель оппозиции отметила, что в речи президента РФ Владимира Путина о формировании резерва из силовиков по просьбе Лукашенко, был посыл к белоруссам о том, что глава государства не слышит собственный народ. «Там все заметили только одну часть, а там есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс», — заявила Колесникова. Оппозиционерка считает, что вместо того, чтобы услышать и понть проблемы белоруссов, Лукашенко просит помощи у главы соседнего государства, а это уже несет угрозу национальной безопасности для отечества.
Ранее соперница президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова пообщаться в российским лидером Владимиром Путиным. По ее словам, она бы нашла слова для общения с российским лидером.
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