Брянский вице-губернатор уволился из-за ДТП с участием сына

Вице-губернатор Брянской области Александр Резунов решил уволиться после смертельного ДТП с участием его сына. Об этом журналистам рассказали в региональном правительстве.
«Я не хочу, чтобы эта ситуация каким-то образом повлияла на ту большую работу, проводимую губернатором, его командой. В доказательство тому, что я точно не будут влиять на ситуацию — пусть правоохранительные органы проводят всю работу по закону, — я принял для себя решение. Я ухожу в отставку. Мои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Прошу простить. Если чем-то могу помочь, я готов, и мой сын», — приводит «Интерфакс» слова политика.
Ранее сообщалось, что в прошедшую пятницу в центре Брянска произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель Volkswagen Touareg врезался в стоящую впереди Toyota WiLL, которую от удара отбросило на Mitsubishi Lancer, который ехал во встречном направлении. Позже водитель Toyota скончался в больнице. Человек, управлявший Volkswagen, отказался от медосвидетельствования. СМИ сообщали, что он мог быть пьян. За рулем, как выяснилось позже, находился сын вице-губернатора региона Александра Резунова. Возбуждено уголовное дело.
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