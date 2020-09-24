В Кремле отреагировали на выдвижение Путина на Нобелевскую премию

В Кремле считают, что если президент России Владимир Путин получит Нобелевскую премию мира, то это было бы прекрасно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Если решение будет принято — прекрасно! Не будет — тоже ничего страшного», — сказал Песков. Он напомнил, что совсем разных людей выдвигают на премию и существует определенная процедура рассмотрения номинантов.
Ранее кандидатуру Путина предложили на получение Нобелевской премии мира. Заявку направил писатель Сергей Комков. Также известно, что на премию выдвигали экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, ее мужа Сергея Тихановского и блогера Алексея Навального.
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