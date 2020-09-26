Из-за «коронакризиса» в России уменьшилось число представителей среднего класса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Экономический кризис, который возник из-за пандемии коронавируса привел к тому, что 6,1% представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных. Об этом говорится в исследовании экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

По оценкам специалистов, перед пандемией в России к среднему классу принадлежали 24% занятых граждан. «Пандемический кризис привел к тому, что 6,1% работающих представителей российского среднего класса перешли в категорию бедных», — пишет РБК, ссылаясь на расчеты экономистов ВШЭ на основе данных выборочного наблюдения доходов населения Росстата. Переход 6% в другую категорию соответствует сокращению доли примерно на 1,5 п. п., отметили экономисты. В качестве причин эксперты указали потерю работы и снижение трудовых доходов из-за простоя.

Авторы доклада ВШЭ подчеркнули, что средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения. Однако это падение — весомое, а восстановление доходов потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, полагают экономисты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что принятые российскими властями экономические меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса были эффективными, передает RT. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин посоветовал правительству страны при формировании федерального бюджета на ближайшие три года в условиях кризиса включить дополнительные трансферты для российских регионов, пишет агентство Nation News.