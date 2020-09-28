Замена лифтов в Иркутской области привела к уголовному расследованию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лифты в многоэтажках в Ангарске Иркутской области, которые в прошлые годы устанавливало ООО «Звезда» (ее действия привели к задержанию депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко), начали массово сбоить, сообщил URA.RU депутат местной гордумы Денис Ягодзинский. Он опасается, что из-за банкротства компании, ремонт подъемников придется оплачивать за счет жителей.

«Депутатам от жителей поступает очень много жалоб на остановки лифтов. Они не работают от нескольких часов до нескольких дней, — сказал URA.RU Ягодзинский. — Очевидно, лифты начинают выходить из строя из-за непрофессионального монтажа. А согласно договору, гарантийный ремонт выполняет подрядчик. Но „Звезду“ сейчас пытаются обанкротить, поэтому жители рискуют повторно заплатить за некачественную работу».

ООО «Звезда» в 2017 году выиграла два тендера на установку лифтов в Иркутской области. Из регионального фонда капремонта на работы было выделено 500 млн рублей, сообщал портал Irk.ru. В Ангарске «Звезда» устанавливала 105 подъемников и, по данным Ягодзинского, нарушила сроки ввода в эксплуатацию. Вместо ноября 2018 года последние лифты сдавались в июле 2019 года, сообщил URA.RU депутат: «Жители добросовестно платят взносы за капремонт, а в итоге получают бардак». Оперативно дозвониться до пресс-службы регионального фонда капремонта не удалось.

Депутат иркутского заксобрания Андрей Левченко (сын бывшего главы региона Сергея Левченко) был задержан 28 сентября в рамках расследования по деятельности ООО «Звезда». По версии следователей, оно по подложным документам выигрывало тендеры на установку лифтов и нанесло бюджету ущерб в 185 миллионов рублей. Сейчас «Звезда» является банкротом и проходит процедуру конкурсного производства. Конкурсный управляющий Олег Пыхтин сообщал URA.RU, что у компании многомиллионные долги перед партнерами.