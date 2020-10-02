Неправильное лечение COVID-19 приведет к мутации вирусов

Назначение врачами антибиотиков при лечении коронавируса без необходимости приведет к тому, что микробы начнут приспосабливаться, что снизит эффективность лекарств. В результате инфекция станет более «умной, изворотливой и коварной». Об этом журналистам рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
По его словам, при лечении COVID-19 врачи нередко назначают большое количество антибиотиков. Такой метод является ошибочным и приведет к тяжелым последствиям. «Антибиотики — терапия, которая подавляющему большинству пациентов с COVID не нужна. Назначая их для того, чтобы не вышло чего плохого, а плохое — присоединение бактериальной инфекции, мы занимаемся уничтожением эффективности целых классов антибиотиков», — приводит газета «Известия» слова Авдеева.
Распространение такой практики приведет к снижению эффективности лекарств. Речь идет даже о лечении других болезней вроде «банальной пневмонии». Микробы, по словам собеседника издания, успеют приспособиться и выработают устойчивость к наиболее часто используемым классам антибиотиков. Другими словами, подчеркнул врач, речь идет о появлении нового поколения микробов — «умных, изворотливых, коварных».
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