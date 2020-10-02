02 октября 2020

Неправильное лечение COVID-19 приведет к мутации вирусов

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи
Врачам не следует назначать антибиотики при коронавирусе без необходимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Назначение врачами антибиотиков при лечении коронавируса без необходимости приведет к тому, что микробы начнут приспосабливаться, что снизит эффективность лекарств. В результате инфекция станет более «умной, изворотливой и коварной». Об этом журналистам рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

По его словам, при лечении COVID-19 врачи нередко назначают большое количество антибиотиков. Такой метод является ошибочным и приведет к тяжелым последствиям. «Антибиотики — терапия, которая подавляющему большинству пациентов с COVID не нужна. Назначая их для того, чтобы не вышло чего плохого, а плохое — присоединение бактериальной инфекции, мы занимаемся уничтожением эффективности целых классов антибиотиков», — приводит газета «Известия» слова Авдеева.

Распространение такой практики приведет к снижению эффективности лекарств. Речь идет даже о лечении других болезней вроде «банальной пневмонии». Микробы, по словам собеседника издания, успеют приспособиться и выработают устойчивость к наиболее часто используемым классам антибиотиков. Другими словами, подчеркнул врач, речь идет о появлении нового поколения микробов — «умных, изворотливых, коварных».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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