Третья неделя октября начинается для российской валюты показателями в 91,30 рубля за евро и 77,96 рублей за доллар. Ситуация на рынке нефти дает повод для оптимистичных ожиданий от новой недели — смесь марки Brent торгуется на отметке в 43,01 доллара за бочку. Нефть бренда WTI стоит 40,95 доллара за баррель.
Ситуация в России
Жители Курганской области, Тывы и Калмыкии оказались самыми закредитованными в России. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по кредитам в банках и годовой зарплаты. По данным ЦБ и Росстата, меньше всего кредитов берут на юге России — в частности, в Ингушетии, Чечне и Дагестане.
Россияне, захотевшие сменить банк для выплаты пенсий, смогут оставить дату начисления выплаты неизменной. Приказ подготовил Минтруд. Ранее при переходе из банка в банк дата платежей существенно сдвигалась, однако теперь этот вопрос будет зависеть от самого получателя средств.
Госкорпорация ВЭБ может получить как минимум несколько сотен миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на депозиты, заявляют источники, близкие к правительству. Предполагается, что корпорация направит средства на кредитование инвестпроектов, прежде всего инфраструктурных.
Иностранные компании жалуются на
Члены Совета безопасности РФ, а также уполномоченный по правам человека не смогут хранить деньги в банках, расположенных за пределами РФ. Законопроект рассмотрят на одном из ближайших заседаний Госдумы.
Ситуация в мире
ВВП Китая в 2020 году
Объем экспорта Японии за первое полугодие 2020 года
Правительство Великобритании
Ситуация, возникшая в Беларуси после опубликования официальных результатов выборов президента, нанесла бюджету Минска
Прогнозы экспертов
Экспорт газа из РФ в 2020 году может
Многие россияне, взявшие жилье в ипотеку, могут потерять его, считает экономист Константин Юрченко. Он напомнил, что банк может забрать квартиру в случае неуплаты. По словам эксперта, обращения ЦБ к коммерческим банкам о проявлении лояльности носят только рекомендательный характер.
Положение дел на нефтяном рынке
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