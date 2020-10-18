Доллар утром 19 октября стоит почти 78 рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Третья неделя октября начинается для российской валюты показателями в 91,30 рубля за евро и 77,96 рублей за доллар. Ситуация на рынке нефти дает повод для оптимистичных ожиданий от новой недели — смесь марки Brent торгуется на отметке в 43,01 доллара за бочку. Нефть бренда WTI стоит 40,95 доллара за баррель.

Ситуация в России

Жители Курганской области, Тывы и Калмыкии оказались самыми закредитованными в России. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга по кредитам в банках и годовой зарплаты. По данным ЦБ и Росстата, меньше всего кредитов берут на юге России — в частности, в Ингушетии, Чечне и Дагестане.

Россияне, захотевшие сменить банк для выплаты пенсий, смогут оставить дату начисления выплаты неизменной. Приказ подготовил Минтруд. Ранее при переходе из банка в банк дата платежей существенно сдвигалась, однако теперь этот вопрос будет зависеть от самого получателя средств.

Госкорпорация ВЭБ может получить как минимум несколько сотен миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния на депозиты, заявляют источники, близкие к правительству. Предполагается, что корпорация направит средства на кредитование инвестпроектов, прежде всего инфраструктурных.

Иностранные компании жалуются на частые изменения законов в России . Среди других недостатков они выделили несоответствие законодательства реальным условиям в стране и выборочное применение законов.

Члены Совета безопасности РФ, а также уполномоченный по правам человека не смогут хранить деньги в банках, расположенных за пределами РФ. Законопроект рассмотрят на одном из ближайших заседаний Госдумы.

Ситуация в мире

ВВП Китая в 2020 году удалось вырасти на 0,7%, несмотря на пандемию коронавируса. За девять месяцев текущего года масштабы китайской экономики превысили 72,27 триллиона юаней, что составляет примерно 10,7 триллиона долларов.

Объем экспорта Японии за первое полугодие 2020 года рухнул на 19,2% , сообщает Минфин страны. По данным экспертов министерства, пандемия уменьшила мировой спрос на автомобили и другие японские товары, востребованные по всему миру. При этом в сентябре объемы экспорта начали возвращаться к докризисным значениям.

Правительство Великобритании может пересмотреть законопроект о внутреннем рынке, чтобы вывести из тупика переговоры с Евросоюзом, сообщает Bloomberg. Изменения в документ о торговле с ЕС могут быть внесены уже на следующей неделе.

Ситуация, возникшая в Беларуси после опубликования официальных результатов выборов президента, нанесла бюджету Минска ущерб в 350 тысяч долларов, сообщил прокурор Минска Олег Лаврухин. По его словам, речь идет об ущербе коммунальным службам.

Прогнозы экспертов

Экспорт газа из РФ в 2020 году может сократиться на 16% , считают эксперты Национального рейтингового агентства. Основными причинами называют пандемию коронавируса и теплую погоду в Европе. В целом потребление газа в мире, по прогнозам экспертов, в 2020 году сократится на рекордные за 11 лет 4-5%.

Многие россияне, взявшие жилье в ипотеку, могут потерять его, считает экономист Константин Юрченко. Он напомнил, что банк может забрать квартиру в случае неуплаты. По словам эксперта, обращения ЦБ к коммерческим банкам о проявлении лояльности носят только рекомендательный характер.

Положение дел на нефтяном рынке обсудят министры стран ОПЕК+. Планируется обдумать меры, которые позволят удерживать стоимость нефти не ниже 40 долларов за бочку, несмотря на вторую волну коронавируса и резкий рост добычи нефти в Ливии. Аналитики ожидают, что ОПЕК+ отложит запланированное увеличение добычи на два миллиона баррелей в сутки. РФ от такого решения будет терять 1,6 миллиона тонн добычи каждый месяц.