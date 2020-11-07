07 ноября 2020

Каким будет курс доллара после победы Байдена в США. Прогноз аналитиков

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Банки Екатеринбурга. Обмен валют, доллары, обмен валют
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро, но это временное явление, считает финансовый аналитик Марк Гойхман Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

В случае победы на президентских выборах в США демократа Джозефа Байдена вырастут цены на нефть. Так финансовый аналитик Марк Гойхман объяснил укрепление рубля по отношению к доллару и евро в последние сутки.

«По мере того, как становится более явным преимущество демократа, финансовые рынки „голосуют“ за Байдена. Поэтому в последние дни дорожают рисковые активы — акции, сырье, валюты, альтернативные доллару», — цитирует эксперта «Российская газета». По его словам, на котировки валют влияют ожидание обширного пакета денежных стимулов в США, а также то, что Байден выступает за сглаживание «торговых войн» и меньшую конфронтацию с Китаем.

Аналитик подчеркнул, что укрепление рубля носит ограниченный характер. Байден на посту президента США мог бы снять нефтяное эмбарго с Ирана, что вызвало бы приток на рынок до 2 млн баррелей в сутки иранской нефти. В конечном итоге это усилит избыток сырья, что скажется на отечественной валюте, заключил Гойхман.

Накануне выборов президента в США курс доллара поднялся выше 80 рублей за единицу. Евро превысил 94 рубля, обновив рекорд 2014 года, передает «Национальная служба новостей». Подсчет голосов проходит с 3 ноября. При этом оба кандидата — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп — объявили о своей победе. Позже действующий президент Америки напомнил, что выборы еще не окончены, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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