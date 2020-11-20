Готова ли Россия принять чемпионат мира по хоккею вместо Беларуси. Мнение экс-менеджера КХЛ

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Хоккейный матч между командами Свердловской и Курганской областей любительской лиги. Екатеринбург, шайба, клюшка, хоккей
Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Если Международная федерация хоккея на льду (IIHF) захочет перенести чемпионат мира по хоккею-2021 из Белоруссии, то у России есть все возможности, чтобы провести этот турнир. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экс-генменеджер клубов КХЛ, эксперт «Матч-ТВ» Леонид Вайсфельд.

«Тут вопрос не в том, что обязательно должны в Россию перенести. Но если возникнет такой форс-мажор, что у IIHF не будет выбора — только перенос, значит им нужно найти страну, где есть соответствующая инфраструктура и все подготовлено, чтобы провести соревнования на высоком уровне. У нас все есть для проведения чемпионата мира», — объяснил собеседник агентства. При этом IIHF делает все, чтобы провести чемпионат мира по хоккею-2021 именно в Белоруссии, добавил Вайсфельд.

Ранее журналист канадского издания The Hockey News Райан Кеннеди сообщил, что чемпионат мира по хоккею 2021 года могут перенести из Белоруссии в Россию. По его информации, в Москву должен прилететь президент IIHF Рене Фазель для встречи с президентом Федерации хоккея РФ Владиславом Третьяком. URA.RU пыталось связаться с Третьяком, однако он не ответил на звонки корреспондента.

Чемпионат мира по хоккею-2021 должен пройти с 21 мая по 6 июня. Он должен состояться в столицах Латвии и Белоруссии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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