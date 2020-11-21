21 ноября 2020

Журналист после интервью с Путиным рассказал о его здоровье

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на заводе
Западные СМИ писали о возможной отставке Владимира Путина из-за проблем со здоровьем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Слухи о проблемах здоровья президента России Владимира Путина являются беспочвенными. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Осенью этого года западные СМИ писали о возможной скорой отставке президента из-за проблем со здоровьем. Журналист после интервью с российским лидером опроверг информацию.

«Все эти слухи о здоровье президента -абсолютная ерунда. То, что СМИ пишут бесконечно, — это одно из последствий пандемии. Большинство журналистов и блогеров с утра до ночи смотрят телевизор и что-то видят. Они не видят, что в реальности происходит, не знаю, что предшествовало событию, что было после событий. (…). На следующей неделе у президента много мероприятий. Он работает, как раньше работал», — поделился своими впечатлениями политический обозреватель ВГТРК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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