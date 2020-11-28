Полиция: за что чаще всего штрафовали россиян в пандемию

Полиция чаще всего штрафует россиян, нарушивших режим чрезвычайной ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Во время пандемии в России самым распространенным правонарушением, за которое полагается штраф, стало невыполнение правил поведения во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

«Подавляющее большинство россиян были привлечены к ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Оштрафованы за это более 970 тысяч россиян. Гражданам приходилось заплатить от 1 тысячи рублей.

На втором месте по количеству составленных протоколов (109 тысяч) стоит нарушение режима повышенной готовности в Москве. Также россиян привлекали к ответственности за нарушение эпидемиологического благополучия. Минимальный штраф за это составляет 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в торговых центрах Москвы начали штрафовать покупателей за отсутствие маски, передает « Царьград ». До этого власти Москвы уже привлекали к ответственности десятки жителей столицы.