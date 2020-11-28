Полиция: за что чаще всего штрафовали россиян в пандемию

Во время пандемии в России самым распространенным правонарушением, за которое полагается штраф, стало невыполнение правил поведения во время чрезвычайной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.
«Подавляющее большинство россиян были привлечены к ответственности за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Оштрафованы за это более 970 тысяч россиян. Гражданам приходилось заплатить от 1 тысячи рублей.
На втором месте по количеству составленных протоколов (109 тысяч) стоит нарушение режима повышенной готовности в Москве. Также россиян привлекали к ответственности за нарушение эпидемиологического благополучия. Минимальный штраф за это составляет 15 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в торговых центрах Москвы начали штрафовать покупателей за отсутствие маски, передает «
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