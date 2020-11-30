На индексацию пенсий потребуется минимум 200 миллиардов рублей в год дополнительно, сказал депутат Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Индексация пенсий работающим гражданам будет реализована в России. Такое мнение выразил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Ярослав Нилов.

По его словам, на это потребуется минимум 200 миллиардов рублей в год дополнительно, однако если проявить политическую волю, деньги можно найти. «Мы находим в государстве средства на то, чтобы простить долги Кубе, Монголии. Мы даем кредиты другим странам. Тратим деньги на совершенно неоправданные вещи, меняем хороший асфальт на хороший, хорошую плитку на хорошую. Или проводятся сомнительные мероприятия, оказывается помощь, например, Роснано Чубайса, а потом эти проекты оказываются неэффективными», — цитирует депутата « Федеральное агентство новостей ».

По его словам, работающие пенсионеры несут большую пользу для государства, они платят налоги и пополняют бюджет. Но из-за отсутствия повышения пенсии эти люди предпочитают заканчивать трудовую деятельность или искать лазейки в законодательстве для восстановления справедливости. Нилов скептически смотрит на возможность защитить права пожилых граждан в Конституционном суде, однако убежден, что совсем скоро это решение будет принято и правительством.

Ранее «Справедливая Россия» начала сбор подписей депутатов Госдумы для обращения в Конституционный суд (КС) по вопросу повышения пенсий работающим гражданам. Между тем в Минтруда заявили, что в 2021 году решить этот вопрос не получится, так как бюджет уже сверстан. Ранее российский министр финансов Антон Силуанов не поддержал идею партий «Справедливая Россия» и ЛДПР об индексации пенсии работающим гражданам. Он объяснил это тем, что пенсия — компенсация утраченного заработка.