Назван самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

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Масочный режим. Челябинск, звездные войны, сиз, маска медицинская, штурмовик
Россиян просят не забывать носить маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовое ношение медицинских масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев COVID на 47%. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного на научном портале PNAS.

«Группа специалистов проанализировала статистику в Германии и пришла к выводу, что введение повсеместного ношения масок уменьшает суточный прирост случаев инфицирования на 47%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования. Ученые сравнивали показатели в разных регионах страны.

В немецком городе Йена масочный режим был введен уже в первую неделю апреля. В следующие недели количество заболевших короновирусом в этом городе упало до нуля. Позднее аналогичные меры стали принимать и в других регионах Германии.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID в Москве может начать падать после Нового года, передает телеканал 360. Однако для этого нужно носить маски и соблюдать другие меры предосторожности, заявил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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