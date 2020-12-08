Назван самый эффективный способ борьбы с коронавирусом

Массовое ношение медицинских масок уменьшает суточный прирост зарегистрированных случаев COVID на 47%. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, опубликованного на научном портале PNAS.
«Группа специалистов проанализировала статистику в Германии и пришла к выводу, что введение повсеместного ношения масок уменьшает суточный прирост случаев инфицирования на 47%», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования. Ученые сравнивали показатели в разных регионах страны.
В немецком городе Йена масочный режим был введен уже в первую неделю апреля. В следующие недели количество заболевших короновирусом в этом городе упало до нуля. Позднее аналогичные меры стали принимать и в других регионах Германии.
Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID в Москве может начать падать после Нового года, передает телеканал 360. Однако для этого нужно носить маски и соблюдать другие меры предосторожности, заявил экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
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