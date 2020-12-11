В России за сутки от коронавируса умерли более 600 человек

Коронавирусом за прошедшие сутки в России заболело человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано 28 585 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 658 больше, чем днем ранее. По данным федерального оперштаба по борьбе с вирусом, за все время пандемии в стране выявлено 2 597 711 заболевших, 2 059 840 человек выздоровели, 45 893 скончались.

«За последние сутки в России выявлено 28 585 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни», — говорится в сообщении оперштаба. За сутки выздоровели 26 171 человек, 613 пациентов скончалось.

Среди регионов РФ по числу заболевших коронавирусом лидером остается Москва, где за сутки зафиксировали 7215 заболевших. На втором месте — Санкт-Петербург (+3779), на третьем — Московская область (+1370).

Лидером по приросту заболевших среди регионов УрФО остается Свердловская область, где за сутки зафиксировано 402 новых случая заболевания инфекцией. За ней расположились Пермский край (+315), Челябинская область (+297), ХМАО (+227), ЯНАО (+187), Тюменская область (+168) и Курганская область (+110).

Ранее в Роспотребнадзоре назвали суперраспространителей коронавируса. Ими считают тех, кто болеет и находится в закрытых помещениях с плохой вентиляцией, пишет агентство Nation News. При этом в таких условиях можно заразиться даже от бессимптомного больного, уточняет RT. Также в ведомстве выразили надежду, что в Москве ситуация с коронавирусом начинает стабилизироваться, а значит в регионах этот процесс начнется уже через две или три недели, передает « Царьград ».