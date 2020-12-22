Почти половине россиян грозят судебные приставы

По итогам 2020 года в списках судебных приставов оказались 42,2% россиян. Такие данные приводят аналитики сервиса «Мои налоги».
«У 42,2% опрошенных были проблемы из-за долгов: им насчитывали пени, дело передали приставам», — цитирует «Ридус» аналитиков сервиса. По их данным, именно поэтому большинство россиян платит налоги, как только получает уведомление.
По данным аналитиков, машина является самым доступным имуществом, так как транспортный налог платят 75% опрошенных. Меньше россиян владеют квартирами, домами и земельными участками.
Ранее ВЦИОМ провел исследование, выяснив, что каждый пятый россиянин имеет просроченные обязательства по кредитам, налогам, ЖКХ или перед физлицами. При этом 83% россиян воспринимают долг до 50 тысяч спокойно, утверждая, что при необходимости смогут его погасить в течение года.
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