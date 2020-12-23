Тело журналиста нашли рядом с высоткой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Тело 36-летнего журналиста Михаила Бударагина было найдено в ночь на 23 декабря возле дома 13 к.1 на улице Беломорская в Москве. Полиция начала доследственную проверку. На теле найдены следы крови. По предварительным данным, смерть может носить насильственный характер, но не исключено и самоубийство.

Незадолго до смерти журналист переписывался с женой в Whatsapp и сообщил ей, что его «преследуют бандиты» от которых он укрылся в подъезде на Беломорской, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

В своем личном telegram-канале «Книжный кит» (скриншот из закрытого канала опубликовал telegram-канал «Readovka») он разместил отложенное сообщение и ежедневно переносил дату. После смерти оно было опубликовано. «Все, что может быть похоже на самоубийство, им не является. Считайте убийством или покушением», — написал Бударагин, упомянув, что «угрозы были давно». Он оставил реквизиты банковской карты для помощи семье, попросил прощения у всех, кого обидел и кому остался должен денег.

По данным канала «Readovka» у журналиста было очень много долгов из-за ставок на спортивные тотализаторы и непогашенные кредиты, речь шла о сотнях тысяч рублей. Как пишет ТАСС, незадолго до смерти мужчина говорил жене о долгах, о том, что его преследуют и что он может «решить все проблемы разом», подразумевая самоубийство.

Михаил Бударагин руководил сайтом «Единой России», работал в «Вечерней Москве», «Известиях», «Актуальных комментариях» и других изданиях.