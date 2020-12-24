Пользователи социальных сетей встали на сторону министра предпринимательства и торговли Якутии Ирины Высоких, которую местный депутат от КПРФ Петр Аммосов отчитал за слишком открытое, по его мнению, декольте. В комментариях во «ВКонтакте» россияне заметили, что женщина соблюдает дресс-код.
На видеозаписи с заседания, где произошел инцидент, Аммосов признался, что не слушал выступление Высоких, а смотрел на ее «открытую часть тела». Позже однопартиец Аммосова извинился за коллегу перед министром, заявив, что он пытался сделать комплимент. Но в соцсетях пользователи оказались более категоричными. «Во всех госучреждениях есть так называемый дресс-код — деловой. Сидит женщина в деловом костюме, не нарушает. А вот кто-то видит то, чего нет», — написал пользователь Александр. Чтобы не соблазнять некоторых своим внешним видом, он видит выход в переходе на мешковатую одежду, в которой «не разобрать пол человека».
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