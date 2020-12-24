Один из депутатов в Якутии сделал замечание министру за «открытую часть тела» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи социальных сетей встали на сторону министра предпринимательства и торговли Якутии Ирины Высоких, которую местный депутат от КПРФ Петр Аммосов отчитал за слишком открытое, по его мнению, декольте. В комментариях во «ВКонтакте» россияне заметили, что женщина соблюдает дресс-код.

На видеозаписи с заседания, где произошел инцидент, Аммосов признался, что не слушал выступление Высоких, а смотрел на ее «открытую часть тела». Позже однопартиец Аммосова извинился за коллегу перед министром, заявив, что он пытался сделать комплимент. Но в соцсетях пользователи оказались более категоричными. «Во всех госучреждениях есть так называемый дресс-код — деловой. Сидит женщина в деловом костюме, не нарушает. А вот кто-то видит то, чего нет», — написал пользователь Александр. Чтобы не соблазнять некоторых своим внешним видом, он видит выход в переходе на мешковатую одежду, в которой «не разобрать пол человека».

Некоторые пользователи намекнули, что депутат нечасто за свою жизнь видел женскую грудь скриншот «ВКонтакте

Другие пользователи стали размышлять, как бы Аммосов вел себя в других местах скриншот «ВКонтакте

Интерес депутата объяснили формами министра скриншот «ВКонтакте

Пользователи «Живого журнала» пошутили об инциденте скриншот «Живой журнал»

…и сделали замечание депутату скриншот «Живой журнал»

Были и те, кто, напротив, поддержал якутского депутата скриншот «ВКонтакте

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