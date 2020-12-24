Соцсети вступились за министра, которую отчитали за декольте. «Большая грудь никуда не денется»

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Пресс-конференция Владимира Якушева. Курган , депутат, чиновник, руки
Один из депутатов в Якутии сделал замечание министру за «открытую часть тела» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи социальных сетей встали на сторону министра предпринимательства и торговли Якутии Ирины Высоких, которую местный депутат от КПРФ Петр Аммосов отчитал за слишком открытое, по его мнению, декольте. В комментариях во «ВКонтакте» россияне заметили, что женщина соблюдает дресс-код.

На видеозаписи с заседания, где произошел инцидент, Аммосов признался, что не слушал выступление Высоких, а смотрел на ее «открытую часть тела». Позже однопартиец Аммосова извинился за коллегу перед министром, заявив, что он пытался сделать комплимент. Но в соцсетях пользователи оказались более категоричными. «Во всех госучреждениях есть так называемый дресс-код — деловой. Сидит женщина в деловом костюме, не нарушает. А вот кто-то видит то, чего нет», — написал пользователь Александр. Чтобы не соблазнять некоторых своим внешним видом, он видит выход в переходе на мешковатую одежду, в которой «не разобрать пол человека».

Некоторые пользователи намекнули, что депутат нечасто за свою жизнь видел женскую грудь
скриншот «ВКонтакте
Другие пользователи стали размышлять, как бы Аммосов вел себя в других местах
скриншот «ВКонтакте
Интерес депутата объяснили формами министра
скриншот «ВКонтакте
Пользователи «Живого журнала» пошутили об инциденте
скриншот «Живой журнал»
…и сделали замечание депутату
скриншот «Живой журнал»
Были и те, кто, напротив, поддержал якутского депутата
скриншот «ВКонтакте

Ранее психологии объясняли разницу между флиртом и харассментом. Если человеку неприятны чьи-то слова или действия, то это считается домогательством.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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