03 января 2021

Синоптики раскрыли, какая погодная аномалия ждет россиян в марте

© Служба новостей «URA.RU»
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В европейской части России весна придет на две недели раньше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весна в России в 2021 году придет рано: приближение лета вся европейская часть страны почувствует уже в начале марта. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Несмотря на то, что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращенной программе. Как минимум, на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — приводит «Пятый канал» слова синоптика. Тишковец напомнил, что «официальная весна» приходит 27 марта.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что зима в России в январе будет необычно мягкой и теплой, пишет RT. При этом в азиатской части России, напротив, ожидаются морозы.

В разговоре с URA.RU климатологи предупреждали, что потепления зимой в России и увеличение количества осадков приведут к сильным паводкам и половодьям. А бывший сенатор РФ Иван Стариков объявил, что глобальное потепление приведет к росту техногенных катастроф в России, поскольку основная часть промышленной инфраструктуры находится в зоне вечной мерзлоты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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