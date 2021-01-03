Синоптики раскрыли, какая погодная аномалия ждет россиян в марте

Весна в России в 2021 году придет рано: приближение лета вся европейская часть страны почувствует уже в начале марта. Такой прогноз сделал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Несмотря на то, что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращенной программе. Как минимум, на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — приводит «Пятый канал» слова синоптика. Тишковец напомнил, что «официальная весна» приходит 27 марта.
Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что зима в России в январе будет необычно мягкой и теплой, пишет RT. При этом в азиатской части России, напротив, ожидаются морозы.
В разговоре с URA.RU климатологи предупреждали, что потепления зимой в России и увеличение количества осадков приведут к сильным паводкам и половодьям. А бывший сенатор РФ Иван Стариков объявил, что глобальное потепление приведет к росту техногенных катастроф в России, поскольку основная часть промышленной инфраструктуры находится в зоне вечной мерзлоты.
Подписывайтесь на URA.RU в