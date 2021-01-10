Анатолий Чубайс после смены работы отправился в отпуск в джунгли Фото: Анна Майорова © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ, бывший глава Роснано Анатолий Чубайс вместе с женой провел свой отпуск в джунглях в Танзании, на озере Танганьика в окружении шимпанзе. Чубайс рассказал, что добраться до лагеря можно по воде, а для туристов не создано никаких удобств, тем не менее он назвал отдых фантастическим.

Чубайс на своей странице в Facebook сообщил, что провел несколько дней на африканском озере Танганьика. К лагерю можно было добраться только на простой деревянной лодке. «Здесь нет дорог и автомобилей, здесь не саванна, а самые настоящие джунгли и, самое главное, здесь ареал обитания большой группы шимпанзе, которую более 50 лет назад начали изучать японские ученые. Именно это открыло уникальную возможность не только подойти необычайно близко, но как бы пожить внутри стаи — они привыкли к людям», — рассказал Чубайс.

Чубайс отметил, что в стае у шимпанзе очень активная социально-политическая жизнь. Он рассказал о примате по имени Макиавелли, который, не обладая достаточной физической силой, периодически вступает в союзы с другими сородичами для того, чтобы сделать выбранного им кандидата альфа-самцом и пользоваться его покровительством. «Он делал это уже не раз, изобретая для этого сложные двух-трех ходовые интриги. Сейчас альфа-самец в группе — Тедди — неагрессивный миротворец. А один из его предшественников, Пиму, был крайне жесток и… его свергли с помощью интриг того же Макиавелли», — пишет Чубайс.

Экс-глава Роснано признался, что жил в лагере без удобств, в его жилище не было окон и дверей, постоянно окружали москиты, однако «открывающийся из дома и днем и ночью вид на совершенно дикие джунгли и озеро Танганьика — просто фантастический!».

В конце декабря стало известно, что Чубайс покинул «Роснано» и стал спецпредставителем президента РФ. Перед увольнением он поговорил с главой государства Владимиром Путиным и попросил не назначать его на должность госслужащего.

Анатолий Чубайс наблюдал за жизнью обезьян Фото: скрин видео в Facebook Анатолия Чубайса

Анатолий Чубайс провел отпуск без удобств Фото: Facebook Анатолия Чубайса