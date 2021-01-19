Юрист назвала три причины маленькой пенсии

Незаконные действия работодателя могли лишить сотрудника достойной пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Наиболее частые причины занижения пенсий — это ошибка отдела кадров, проблемы со СНИЛС или с поданными сведениями о стаже работы и страховых взносах. Об этом рассказала юрист Ольга Субботина.

«Если кадровики ошиблись и неправильно оформили стаж до 2002 года, это может уменьшить размер пенсионных выплат», — приводит слова Субботиной « Царьград ». По ее словам, эту проблему придется решать по месту работы. Если данные о стаже и взносах отсутствуют, работодатель мог сдать неверную отчетность или не платил вовсе. Юрист объяснила, что также проблемы могут возникнуть, когда разным людям дали один и тот же номер СНИЛС.

В Пенсионном фонде России заявили, что россияне, получавшие до 2019 года пенсию больше 25 тысяч рублей, в текущем году смогут рассчитывать на выплаты более 30 тысяч рублей, передает агентство Nation news. По данным опроса НПФ Сбербанка, граждан РФ устроила бы пенсия в размере 45,6 тысячи рублей.