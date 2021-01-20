Мощный взрыв прогремел в Мадриде. На кадрах, публикуемых в telegram-каналах, видна разрушенная улица.
«Мощный взрыв в Мадриде», — пишет издание El Mundo. По неподтвержденным данным, взрыв произошел в доме престарелых в центре города. Там идет эвакуация, сообщается о пострадавших. По другим данным, взрыв прогремел в отеле. По одной из версий, взрыв произошел из-за утечки газа.
В августе мощнейший взрыв произошел в Бейруте. Тогда взрывная волна снесла несколько кварталов, пострадали более трех тысяч человек. Тогда погибли по меньшей мере более 100 человек.
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