В жилом квартале Мадрида прогремел мощный взрыв. Фото, видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, взрыв, бомбардировка
Взрыв разрушил одну из улиц столицы Испании Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Мощный взрыв прогремел в Мадриде. На кадрах, публикуемых в telegram-каналах, видна разрушенная улица.

«Мощный взрыв в Мадриде», — пишет издание El Mundo. По неподтвержденным данным, взрыв произошел в доме престарелых в центре города. Там идет эвакуация, сообщается о пострадавших. По другим данным, взрыв прогремел в отеле. По одной из версий, взрыв произошел из-за утечки газа.

В августе мощнейший взрыв произошел в Бейруте. Тогда взрывная волна снесла несколько кварталов, пострадали более трех тысяч человек. Тогда погибли по меньшей мере более 100 человек.

Фото: Life Shot

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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