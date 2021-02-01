В Кремле высказались о «поездках» Путина во дворец в Геленджике

Президент России Владимир Путин не был на территории дворца в Геленджике из расследования блогера Алексея Навального. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно. Президент не занимается стройкой. Он посещает стройки, но те, которые касаются социальных объектов. Неизвестно, чтобы он посещал какие-то частные стройки», — ответил Песков на вопрос журналистов.
После задержания блогера Алексея Навального в YouTube появился фильм о дворце под Геленджиком, в котором здание приписывают президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства опроверг эту информацию. Позднее бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром объекта, пишет агентство Nation News. Ролик Навального, по данным Mediascope, посмотрели не сто, а лишь три миллиона человек. Ранее один из представителей компании-застройщика назвал объект «недостроенным апарт-отелем».
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