Россия возобновляет международные полеты еще из двух городов

Для международных полетов открывают аэропорты Кемерово и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерово и города Петропавловск-Камчатский», — цитирует сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровск. Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков выразил уверенность, что до конца 2021 года РФ возобновит авиасообщение со всеми странами, пишет агентство Nation News. При этом из-за распространения нового штамма коронавируса для россиян закрыта Великобритания.
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