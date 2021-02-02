02 февраля 2021

Россия возобновляет международные полеты еще из двух городов

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Курган, летное поле, аэродром, самолет, борт самолета
Россия открывает еще два города для международных рейсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для международных полетов открывают аэропорты Кемерово и Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов города Кемерово и города Петропавловск-Камчатский», — цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровск. Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков выразил уверенность, что до конца 2021 года РФ возобновит авиасообщение со всеми странами, пишет агентство Nation News. При этом из-за распространения нового штамма коронавируса для россиян закрыта Великобритания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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