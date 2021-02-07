Глава Дагестана разберется с силовиками, обвиняемыми в убийстве

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Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, росгвардия, меликов сергей
Бывший замдиректора Росгвардии, ныне врио главы Дагестана Сергей Меликов взял расследование уголовного дела под личный контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял под личный контроль расследование резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении двух сотрудников Росгвардии. Силовики подозреваются в убийстве экс-главы дагестанского села Новокули Абакара Капланова.

«Сергей Меликов обсудил произошедшее с руководством силовых структур республики» — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы администрации Дагестана. Кроме того, по словам представителя регионального правительства, Меликов выразил уверенность в объективном расследовании уголовного дела в отношении силовиков.

По информации RT, вечером 6 февраля двое сотрудников Росгвардии расправились с 34-летним Каплановым. Инцидент произошел в отделе полиции по Советскому району Махачкалы. Мотивом для совершения преступления силовиками называется их давняя вражда с убитым из-за земельных вопросов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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