Представитель США в ООН назвал условия снятия санкций с России

Американские санкции против России останутся в силе, пока Москва не изменит свою позицию по Донбассу и Крыму. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН политкоординатор миссии США Родни Хантер.
«Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс», — цитирует Хантера РИА «Новости». Также от Москвы требуется соблюсти все Минские договоренности, вывести свои войска с Донбасса и прекратить там поддержку вооруженных формирований, продолжил дипломат.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый внешнеполитический курс администрации Джозефа Байдена позволит Соединенным Штатам действовать на мировой арене «с позиции силы», пишет «Ридус». Он даст возможность участвовать в конкуренции великих держав и успешно противостоять транснациональным угрозам, одной из которых является влияние России.
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