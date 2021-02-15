Риелтор раскрыл, сколько зарабатывают россияне, платящие ипотеку

Треть заемщиков имеют доходы от 30 до 50 тысяч рублей в месяц Фото: Илья Московец © URA.RU

Чаще всего ипотеку на покупку жилья берут россияне с доходом от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Об этом рассказали эксперты в сфере недвижимости федеральной компании «Этажи».

«Самая большая доля заемщиков с доходом от 30 до 50 тысяч рублей — их в общем объеме чуть более 31%», — приводит портал «Ридус» слова замглавы ипотечного департамента «Этажей» Татьяны Решетниковой. По ее словам, 14% заемщиков зарабатывают от 100 тысяч рублей, на третьем месте — клиенты с доходом от 50 до 60 тысяч рублей. Около 3% заемщиков оформляют ипотеку при доходе от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Для сравнения в 2019 году их доля составляла 5%.

Большинство ипотечных заемщиков в России имеют высшее образование. В 2020 году их было 64,6%, что на 4% больше, чем год назад. На втором месте россияне со средним специальным образованием — их доля сократилась с 33,2% до 30,2%. На третьем месте россияне со средним образованием — таких 4%.

Больше всего заемщиков (12%) заняты в розничной торговле, на втором месте работники сферы услуг — 11,3%, на третьем — из сферы здравоохранения — 10,2%. Также в пятерку входят заемщики, работающие в производственной сфере и сфере образования.

В среднем россияне копят на первоначальный взнос по ипотеке меньше двух лет, пишет «Национальная служба новостей». В 2020 году россияне оформили 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 триллиона рублей, что больше на 35% и 50% соответственно, чем в 2019 году, сообщает агентство Nation News.