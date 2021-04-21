Путин дал сигнал всем губернаторам. «Не прибегать с картинками в правительство»

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил властям российских регионов создавать проекты вовремя Фото:

Власти российских регионов должны делать все проекты вовремя, а не «прибегать в правительство РФ с картинками». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по время послания Федеральному посланию.

«Хочу обратиться и к руководителям регионов, и к правительству. Послушайте, давайте работать ритмично, четко. Не хочу с этой трибуны произносить жестких или грубых слов, но своевременно надо все делать. Готовить надо эти проекты. Не прибегать с картинками в правительство», — объяснил Путин.

В свою очередь правительство страны, подчеркнул глава государства, должно помочь регионам, если они не справляются с реализацией целей. «Некоторые [регионы] не могут сделать так, как вы [правительство РФ] требуете. Помогите им. И тогда работа пойдет», — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному собранию. URA.RU ведет текстовую трансляцию обращения главы государства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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