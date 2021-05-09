Россия может предъявить Чехии встречные иски в ответ на требования к Москве выплатить миллиардную компенсацию за взрывы складов боеприпасов в 2014 году. С таким заявлением выступил политолог и востоковед Евгений Сатановский, напомнив, что Чехия должна РФ со времен Первой мировой войны.
«Вечер в хату, дорогие чехи! Теперь мы вам, оказывается, миллиард крон ваших будем вот-вот должны. <…> И что тут можно этому противопоставить? Разве что, встречный иск. Вряд ли он Праге понравится, но начали эту игру не мы, так что и закончится она не на нашей половине поля», — написал Сатановский в своем telegram-канале. Сатановский уверен, что своими претензиями Чехия закапывает себя, а выигрывают от этой ситуации США.
Политолог напомнил, что во время мировых войн Чехия выступала против России. «Обе мировые войны Чехия против нас была? Была. В Первую в качестве кузницы вооружений и военной техники Австро-Венгерской империи, во Вторую — Третьего рейха. Счет ей имеем право выставить? Да еще какой», — считает Сатановский. Он также подчеркнул, что во время Гражданской войны чехословацкий корпус «разграбил весь золотой запас Российской империи».
В середине апреля Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, пишет телеканал 360. Тогда погибли два человека. Доказательств своих заявлений Прага не предоставила. Позже из Чехии выслали 18 российских дипломатов, а министр финансов Алена Шиллерова потребовала от России миллиард крон в качестве компенсации, уточняет RT.
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