Дуров ответил на обвинения Telegram в казанской трагедии

Создатель Teletgram призвал не превращать общество в концлагерь из-за случившегося Фото: TechCrunch /Flickr

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что даже если бы правоохранители могли мониторить все каналы в мессенджере, они бы не успели предотвратить трагедию в казанской школе. По его словам, стрелок Ильназ Галявивиев упомянул о своих планах устроить массовое убийство всего за 20 минут до нападения и сделал это в telegram-канале, где был единственным участником.

«Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики», — написал Дуров в своем telegram-канале. По его словам, модераторы мессенджера заблокировали канал Галявивева в течение часа после получения первых жалоб на него. Однако произошло это уже после того, как нападавший был задержан полицией.

Дуров отметил, что полностью защитить общество от действий психически нестабильных невозможно, но от этого случившееся не становится менее трагичным. Создатель Telegram призвал не устраивать «охоту на ведьм» или превращать общество в концлагерь.

Трагедия в казанской гимназии № 175 произошла рано утром 11 мая. Бывший выпускник, 19-летний Ильназ Галявивев устроил массовую стрельбу, в результате которой пострадали более 30 человек. Среди них 11 погибших, большинство из которых — дети. Стрелка задержали и на допросе он признался в содеянном. Пресс-служба СК РФ сообщила, что у Галявивева была обнаружена болезнь головного мозга.