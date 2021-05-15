Мигранты устроили массовую драку с арматурой в Петербурге. Видео

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Праздничный концерт в Президентском Кадетском Училище посвященный 23 февраля. Тюмень, драка, война, показательные выступления, агрессия
Очевидцы рассказали о сотне человек, которые затеяли драку Фото:

Около сотни приезжих устроили драку в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о потасовке поступило в управление МВД 14 мая вечером.

«Очевидцы утверждали, что дерутся около ста мигрантов, у некоторых из них в руках дубинки и арматура» — передает «Фонтанка». Пересечение улиц Вербная и Репищева, на котором произошло происшествие, захватывают камеры уличного видеонаблюдения. Оружия на видео не видно, как и самой массовой драки.

Прибывшие по вызову полицейские не застали никакой потасовки, но смогли задержать оставшихся предполагаемых участников. В отделы доставили 45 человек, сообщает сайт MK.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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