Очевидцы рассказали о сотне человек, которые затеяли драку Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Около сотни приезжих устроили драку в Приморском районе Санкт-Петербурга. Сообщение о потасовке поступило в управление МВД 14 мая вечером.

«Очевидцы утверждали, что дерутся около ста мигрантов, у некоторых из них в руках дубинки и арматура» — передает «Фонтанка». Пересечение улиц Вербная и Репищева, на котором произошло происшествие, захватывают камеры уличного видеонаблюдения. Оружия на видео не видно, как и самой массовой драки.

Прибывшие по вызову полицейские не застали никакой потасовки, но смогли задержать оставшихся предполагаемых участников. В отделы доставили 45 человек, сообщает сайт MK.RU