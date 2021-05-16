В Санкт-Петербурге эвакуировали торговые центры

В Санкт-Петербурге эвакуировали посетителей двух торговых центров. Об этом сообщили очевидцы и пресс-служба ТЦ «Мега».
«Магазины „Мега Дыбенко“ не работают, в настоящее время идет эвакуация», — передает издание «Фонтанка» со ссылкой на сообщение пресс-службы торгового центра. Там отметили, что эвакуация может закончиться только через несколько часов.
Очевидцы сообщили изданию, что были также эвакуированы посетители торгового центра «Мега Парнас», когда там включилась пожарная сигнализация. Охрана не сообщила причины произошедшего.
Днем ранее, 15 мая, были эвакуированы посетители московских вокзалов. Причиной стали сообщения о «минировании». Позднее источники СМИ сообщили, что сведения поступали из США.
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