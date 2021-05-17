«Коммерсант» назвал место встречи Путина и Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин и Байден могут встретиться в Швейцарии Фото:

Ожидаемая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может пройти в Швейцарии. Пока неизвестно, в каком конкретно городе страны состоится саммит.

«Если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Идет ли речь о Женеве или другом швейцарском городе, пока выяснить не удалось», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Собеседники издания подчеркнули, что окончательного решения по поводу встречи президентов еще не принято.

Предполагаемый саммит Путина и Байдена должен состояться в середине июня, передает телеканал 360. СМИ сообщали, что главы государств могут встретиться в Чехии, Исландии, Словении или Азербайджане. На встрече с Путиным Байден хочет обсудить стабилизацию отношений РФ и США, а также международные стандарты по кибербезопасности. При этом Кремль пока не дает однозначного ответа о том, состоится ли саммит вообще.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...