Кадыров сравнил Пугачеву с теми, кто развязал войну в Чечне

Между певицей Аллой Пугачевой и «предателями», такими как Борис Березовский, есть сходство. Именно такие люди развязали войну в Чечне, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Схожие с Пугачевой предатели, такие как Березовский, начали эту войну, заработали на ней миллиарды, а затем сбежали за границу. Война унесла десятки тысяч жизней, многих оставила инвалидами», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Ранее против Аллы Пугачевой был подан судебный иск на 1,5 миллиарда рублей за интервью, в котором она положительно отзывалась о Джохаре Дудаеве, бывшем главе самопровозглашенной Ичкерии, и критиковала российские власти. В 1990-х годах действия Дудаева и его сторонников привели к началу Первой чеченской войны, в результате которой погибли тысячи человек и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
