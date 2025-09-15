Датчане приговорили россиянина, подорвавшего банкомат в аэропорту Биллунна

Суд города Колдинг (Дания) приговорил 38-летнего гражданина России Сергея Иконникова к шести годам лишения свободы с последующей депортацией из страны, сообщил Danmarks radio. Иконников признан виновным в изготовлении четырех самодельных бомб, подрыве банкомата и нарушении работы аэропорта Биллунна на девять часов в апреле 2024 года.
«Действия обвиняемого привели к масштабным нарушениям в работе аэропорта, значительным затратам полиции и служб спасения, а также экономическим потерям для авиаперевозчиков», — говорится в сообщении Danmarks radio со ссылкой на материалы судебного заседания. Согласно материалам суда, Иконников изготовил и хранил не менее одного килограмма взрывчатых веществ, а также транспортировал их по территории Ютландии. Суд учел данные полиции, согласно которым россиянин добровольно сдал часть взрывчатки в отдел полиции аэропорта Биллунна, вызвав эвакуацию и остановку работы воздушной гавани.
По данным следствия, для подрыва банкомата было использовано вещество TATP (пероксид ацетона), однако похитить деньги злоумышленникам не удалось. В результате инцидента аэропорт был эвакуирован, что причинило убытки компаниям и задержки рейсов.
Россиянина задержали на территории аэропорта 20 апреля 2024 года, с этого момента он находился под арестом. В феврале 2025 года ему были предъявлены официальные обвинения, а впоследствии часть из них — в частности, по статье «угроза взрыва» — снята. Во время заключительного слова Иконников выразил сожаление о случившемся. Суд постановил, что после отбытия наказания россиянин будет депортирован из Дании и не сможет въехать в страну в течение длительного срока.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.