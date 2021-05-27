Навальный игнорирует российское законодательство, написал Ретеюм Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В любой западной стране Алексею Навальному грозила бы уголовная ответственность за оскорбление суда, заявил общественник, депутат от «Единой России» Алексей Ретеюм. Он отметил, что блогер «топит себя» в правовом нигилизме.

«В любом западном „оплоте демократии“, куда Алексей так любит оглядываться в ожидании одобрения, за оскорбление суда тоже предусмотрена уголовная ответственность. Так, например, в США до полугода тюрьмы», — написал Ретеюм в своем Instagram. Общественник заметил, что российское законодательство при этом не вызывает у Навального никакого уважения, и потому он с «незавидным постоянством» его нарушает.

Против Навального возбудили третье уголовное дело — ему вменяют оскорбление судьи при исполнении. Речь идет о судье, которая признала лидера «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом) виновным в клевете на ветерана, сообщает «Пятый канал».

Ранее Навальный был приговорен к реальному сроку заключения по делу «Ив Роше». В 2014 году его осудили на 3,5 года условно и испытательному сроку в 5 лет. Но блогер неоднократно нарушал требования и не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Новый приговор составил 2,8 года, которые он отбывает в колонии.