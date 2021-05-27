27 мая 2021

Дипломат заявил о готовности России к диалогу с Евросоюзом

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Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Принципы Евросоюза о взаимодействиях с Россией устарели Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В министерстве иностранных дел РФ открыты для диалога с Евросоюзом. Об этом заявил представитель России при ЕС Владимир Чижов.

«„Пять принципов“, которых Евросоюз придерживается в отношениях с Россией, потеряли актуальность, сама Москва готова к диалогу с Брюсселем», — пишет РИА «Новости». По словам Чижова, эти принципы не отвечают взаимным потребностям стран.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова нашла виновных в разрыве отношений России и Европы. По ее словам, совместные проекты были заблокированы после введения Брюсселем антироссийских санкций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что санкциями и угрозами Москву не запугать. Некоторые страны ЕС выразили готовность восстановить диалог с Россией, не меняя при этом свою позицию, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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