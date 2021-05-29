Автомобиль эвакуируют с места нарушения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Автомобиль могут эвакуировать из зоны парковки, если на месте, где встал водитель, расположен знак «Остановка запрещена», кроме машин такси. За это автолюбителям грозит штраф три тысячи рублей.

«Речь идет о местах, которые отмечены знаком „Остановка запрещена“, но с небольшой белой табличкой, обозначающей такси. Такие знаки часто устанавливают в не самых очевидных местах, например, в зоне действия городской парковки. Обычно стоянку запрещают только на двух или трех местах», — предупреждают эксперты. портала Autonews.

Сообщается также, что действие запрещающего знака заканчивается знаком платной парковки. Если водитель не распознал запрет на запрещенные для стоянки места, его авто могут эвакуировать. «Сотрудники выпишут штраф в три тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Однако если знак совсем не очевиден либо же стоит в не очень заметном месте, штраф можно обжаловать. Главное — сфотографировать место парковки и расположение запрещающего знака. Фотографии после нужно представить в суде в качестве доказательств.

В конце мая российским водителям напомнили о том, за что они могут быть оштрафованы при движении за городом. Например, теперь в аптечку должны входить стерильные салфетки (2 упаковки), медицинские маски (2 штуки) и медицинские перчатки размером не менее М (не менее 2 пар). За нахождение возле машины без светоотражающего жилета ночью за городом также полагается штраф, напоминает телеканал 360. Штрафовать будут и за поврежденные ремни безопасности или их отсутствие, передает «Пятый канал».

Помимо этого, Госдума уже одобрила проект по ужесточению наказания за вождение в нетрезвом виде. Судя по информации в новой редакции законопроекта, водителям грозит до трех лет лишения свободы, указывает RT.