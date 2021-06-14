14 июня 2021

Украина обложит жителей Крыма налогами

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Киев хочет взымать с жителей Крыма налоги Фото:
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Крым вернулся в состав России

Верховная рада Украины собирается обложить жителей Крыма налогами. Это может привести к тому, что на полуострове, который Киев считает своим, будут действовать такие же налоговые правила, какие действуют по всей стране.

После включения Крыма в состав России в 2014 году Украина приняла закон о создании свободной экономической зоны на полуострове. Согласно закону, жители Крыма считаются иностранцами. С них не взимаются общегосударственные налоги и сборы, однако при этом им недоступны украинские банковские услуги и пенсионное обеспечение. Теперь депутаты хотят этот закон отменить.

«В итоге украинцы, которые живут на полуострове, получат такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории государства, в том числе в ОРДЛО (Донецк и Луганск)», — передает украинское издание «Обозреватель».

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам голосования жителей полуострова. Украина не признала итоги референдума, напоминают «Дни.ру». В этом году на форме украинских спортсменов для чемпионата Европы по футболу изобразили границы Украины, включая Крым, передает RT. А на днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал обменять газопровод из РФ в Германию «Северный поток-2» на полуостров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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