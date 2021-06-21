Части россиян снизили квартплату

Жильцы бывших общежитий будут платить по договору соцнайма Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жильцам бывших общежитий снизили плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги. Теперь квартплата должна быть аналогична условиям договора социального найма.

Отношения с гражданами, которые живут в общежитиях, переданных в частную собственность, будут регулироваться нормами о договоре найма жилого помещения. Условия таких договоров по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения и коммунальных услуг должны быть такими же, как в договоре социального найма. «Это позволит на законодательном уровне исключить применение в отношении жильцов общежитий необоснованно завышенных тарифов», — сообщает «Парламентская газета».

Как уточняет издание, ранее собственники бывших общежитий, доставшихся им по приватизации, платили за содержание жилья и коммунальные услуги по коммерческим тарифам. Поправки, изменившие это, внесены в Гражданский и Жилищный кодексы, они вступают в силу с 22 июня.