21 июня 2021

Части россиян снизили квартплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рубль, жкх, квартплата, коммунальное хозяйство
Жильцы бывших общежитий будут платить по договору соцнайма Фото:

Жильцам бывших общежитий снизили плату за содержание жилого помещения и коммунальные услуги. Теперь квартплата должна быть аналогична условиям договора социального найма.

Отношения с гражданами, которые живут в общежитиях, переданных в частную собственность, будут регулироваться нормами о договоре найма жилого помещения. Условия таких договоров по оплате пользования жилым помещением, содержания жилого помещения и коммунальных услуг должны быть такими же, как в договоре социального найма. «Это позволит на законодательном уровне исключить применение в отношении жильцов общежитий необоснованно завышенных тарифов», — сообщает «Парламентская газета».

Как уточняет издание, ранее собственники бывших общежитий, доставшихся им по приватизации, платили за содержание жилья и коммунальные услуги по коммерческим тарифам. Поправки, изменившие это, внесены в Гражданский и Жилищный кодексы, они вступают в силу с 22 июня.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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