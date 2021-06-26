Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил пародию на себя в КВН Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пародию на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова команде КВН «Камызяки» согласовал ведущий игры Александр Масляков. При этом только во время выступления стало известно, что сам Песков сидит в зрительном зале. Об этом рассказал бывший кавээнщик, комик Денис Дорохов в шоу «50 вопросов» на youtube-канале «Макарена».

Артист признался, что пародия на представителя Кремля была написана в ночь перед телеигрой КВН. По словам Дорохова, он и капитан команды «Камызяки» Азамат Мусагалиев показали Маслякову номер про Пескова за несколько часов перед съемками программы. «Сделали полный грим, чтобы показать, что сходство [с пресс-секретарем президента] есть. Приехал Александр Васильевич, он разруливал дела перед игрой. Мы поймали его на сцене. Он даже не садился в зал, стоял сбоку на сцене. Показали с Азаматом, как это все происходит. Он посмеялся», — вспомнил Дорохов.

Кавээнщик подчеркнул, что пародию создавали прежде всего для супруги Пескова, олимпийской чемпионки Татьяны Навки, которая сидела в жюри. О том, что и сам пресс-секретарь президента будет на игре, «Камызяки» узнали только перед выходом на сцену. «Не было известно, что будет Песков. Буквально на представлении команд стало понятно, что Песков в зале сидит. Тогда было придумано еще несколько шуток», — добавил Дорохов.

Сейчас Дорохов и Мусагалиев — актеры шоу на ТНТ «Однажды в России». В феврале юмористы показали пародию на телеведущих Владимира Соловьева и Артема Шейнина, назвав их «главными пропагандистами нашей страны». Позже ролик был удален с онлайн-ресурсов, передает «Национальная служба новостей».