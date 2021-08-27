Главу крупнейшего производителя сахара и масла лишат должности

Генеральный директор сельскохозяйственной и продовольственной компании «Русагро» Максим Басов может покинуть свой пост. Об этом заявили в компании.
Басов возглавляет компанию с 2009 года, его контракт заканчивается в этом году. 12 ноября на совете директоров группы будет принято решение о продлении контракта или поиске другого кандидата на эту должность, сообщает «
Также, по словам одного из собеседников газеты, после ухода из «Русагро» Басов может заняться собственными проектами. Ему принадлежит доля в сервисе по доставке Elementaree, почти 70% разработчика антител для исследований «Праймбиомед» и доля в онлайн-платформе «Викиум».
Компания «Русагро» является одним из крупнейших производителей сахара, подсолнечного масла, маргарина, майонеза и свинины в России, а также она управляет одним из самых крупных земельных банков в России. По итогам первого полугодия чистая прибыль компании увеличилась на 81% почти до 18 млрд рублей. Во многом текущие результаты «Русагро» — личная заслуга Максима Басова.
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