Главу крупнейшего производителя сахара и масла лишат должности

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Супермаркет
Компания занимается производством не только сахара, но и подсолнечного масла, маргарина, майонеза и свинины Фото:
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Генеральный директор сельскохозяйственной и продовольственной компании «Русагро» Максим Басов может покинуть свой пост. Об этом заявили в компании.

Басов возглавляет компанию с 2009 года, его контракт заканчивается в этом году. 12 ноября на совете директоров группы будет принято решение о продлении контракта или поиске другого кандидата на эту должность, сообщает «Коммерсант». Однако аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов предупреждает, что найти ему замену будет сложно. По его словам, на топ-менеджере в продовольственной компании замыкались почти все процессы, он занимался стратегией, операционным управлением сегментов бизнеса и общением с инвесторами.

Также, по словам одного из собеседников газеты, после ухода из «Русагро» Басов может заняться собственными проектами. Ему принадлежит доля в сервисе по доставке Elementaree, почти 70% разработчика антител для исследований «Праймбиомед» и доля в онлайн-платформе «Викиум».

Компания «Русагро» является одним из крупнейших производителей сахара, подсолнечного масла, маргарина, майонеза и свинины в России, а также она управляет одним из самых крупных земельных банков в России. По итогам первого полугодия чистая прибыль компании увеличилась на 81% почти до 18 млрд рублей. Во многом текущие результаты «Русагро» — личная заслуга Максима Басова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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