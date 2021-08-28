28 августа 2021

Врач назвал опасные народные методы лечения простуды

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Кашель. Клипарт. Екатеринбург, грипп, простуда, болезнь, орви, заболевание, насморк
При простуде опасно ходить в баню и лечить насморк чесноком, сказал отоларинголог Фото:

Лечение простуды походом в баню, а также использование лука и чеснока могут усугубить течение болезни. Об этом предупредил врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«В бане и сауне высоченная температура, и она провоцирует отек очень сильный. Отекают соустья (каналы рядом с носовой полостью, — прим. ред.), и воспаление начинает проявляться еще сильнее. Когда человек уже чувствует себя плохо и интуитивно понимает, что ему нужно быть в горизонтальном положении, а вместо этого идет в баню, то ничего хорошего не будет. В баню можно, когда человек выздоравливает, но не в самом начале болезни», — сказал Зайцев в интервью радио Sputnik.

Также врач запретил вставлять при простуде в ноздри ломтики лука или чеснока. По его словам, это еще сильнее напрягает слизистую, которая и так раздражена. Такой народный метод лечения может привести к воспалению и отеку слизистой оболочки, предупредил Зайцев.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что этой осенью будет серьезная волна гриппа в России. Поэтому следует сделать прививку от ОРВИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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