МИД пригрозил ответом на санкции против сотрудников ФСБ

Ранее Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ответ Москвы на санкции против сотрудников ФСБ, якобы причастных к инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным, может быть ассиметричным. Об этом сообщил директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

«Это совершенно надуманный шаг, не имеющий под собой никаких оснований. Реакция с нашей стороны последует, какой она будет, это уже другой вопрос, она может быть асимметричной, но всегда адекватной», — цитирует Сергея Беляева ТАСС.

Ранее Великобритания ввела санкции против семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с болезнью оппозиционера. Им заморозили банковские счета и ограничили въезд в страну. В частности, ограничения коснулись начальника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, директора и сотрудника Института криминалистики и начальника Центра специальной техники, передает «Национальная служба новостей».

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. В правительстве Германии заявили, что в его организме якобы были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Американская разведка прямо обвинила ФСБ в отравлении Навального. Позже глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что все запасы «Новичка» в России были уничтожены в соответствие с протоколами и регламентацией ОЗХО, передает RT.