Греф назвал «вызовом» путинские выплаты пенсионерам

Многие пенсионеры придут в сентябре в банк не только за пенсиями, но и за единовременными выплатами в размере 10 тысяч рублей, что станет вызовом для Сбербанка. Об этом глава учреждения Герман Греф предупредил своих сотрудников в своем письме.
«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — приводит слова Грефа РБК.
Глава Сбербанка предупреждает, что у сотрудников увеличиться нагрузка. Особенно это коснется тех, кто непосредственно работает с клиентами и поддерживает работоспособность систем.
Недавно президент Владимир Путин подписал указ о выплатах пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что деньги придут 2 сентября.
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