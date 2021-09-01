Греф назвал «вызовом» путинские выплаты пенсионерам

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, греф герман, портрет, сбербанк
Герман Греф предупредил своих подчиненных о новом вызове Фото:

Многие пенсионеры придут в сентябре в банк не только за пенсиями, но и за единовременными выплатами в размере 10 тысяч рублей, что станет вызовом для Сбербанка. Об этом глава учреждения Герман Греф предупредил своих сотрудников в своем письме.

«Многие наши клиенты-пенсионеры придут за своими деньгами в наши внутренние структурные подразделения, и наша задача — оказать внимание каждому, чтобы никто не остался без участия и ушел с хорошим настроением. Это значит, что ежедневный клиентопоток в отделениях банка увеличится в несколько раз. Это — вызов для всей нашей команды», — приводит слова Грефа РБК.

Глава Сбербанка предупреждает, что у сотрудников увеличиться нагрузка. Особенно это коснется тех, кто непосредственно работает с клиентами и поддерживает работоспособность систем.

Недавно президент Владимир Путин подписал указ о выплатах пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что деньги придут 2 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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