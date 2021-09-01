01 сентября 2021

На Украине озвучили главную интригу встречи Зеленского с Байденом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, жест рукой, зеленский владимир
Зеленский встретится с американскими чиновниками и президентом США Фото:

Главная интрига визита президента Украины Владимира Зеленского в США заключается в тет-а-тете с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, американцы правильно выстроили программу пребывания Зеленского. Сначала он встречается с министрами и «входит в суть дела», а потом уже будет разговаривать с Байденом. « Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, тем лучше, на самом деле», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

При этом Климкин заявил, что президент США хочет понять, есть ли у Зеленского стратегия и воля ее выполнить. Однако, он уверен, что украинский лидер вернется из США «не с пустыми руками».

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в столицу США утром 31 августа для встречи с американским коллегой Джо Байденом. С ним вместе в Вашингтон прибыла первая леди Елена Зеленская, сообщает RT. Помимо Байдена украинский лидер встретится с американскими чиновниками, уточняет деловая газета «ВЗГЛЯД».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...