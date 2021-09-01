На Украине озвучили главную интригу встречи Зеленского с Байденом

Зеленский встретится с американскими чиновниками и президентом США Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Главная интрига визита президента Украины Владимира Зеленского в США заключается в тет-а-тете с президентом США Джо Байденом. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его словам, американцы правильно выстроили программу пребывания Зеленского. Сначала он встречается с министрами и «входит в суть дела», а потом уже будет разговаривать с Байденом. « Я считаю, что главное в этом визите, если хотите, единственная интрига — это тет-а-тет. Я думаю, он будет час плюс-минус, чем больше, тем лучше, на самом деле», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

При этом Климкин заявил, что президент США хочет понять, есть ли у Зеленского стратегия и воля ее выполнить. Однако, он уверен, что украинский лидер вернется из США «не с пустыми руками».

Ранее сообщалось, что Зеленский прилетел в столицу США утром 31 августа для встречи с американским коллегой Джо Байденом. С ним вместе в Вашингтон прибыла первая леди Елена Зеленская, сообщает RT. Помимо Байдена украинский лидер встретится с американскими чиновниками, уточняет деловая газета «ВЗГЛЯД».