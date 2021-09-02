Facebook не может восстановить Instagram уже три часа

Сбой в работе Instagram был зарегистрирован по всему миру в четверг. В компания Facebook на протяжении трех часов пытаются наладить работу соцсети.
«Instagram работает со сбоями уже третий час. В Facebook сказали, что пытаются починить», — сообщает telegram-канал «РИА Новости» со ссылкой на представителя компании.
По данным сервиса Downdetector, 64% пользователей, сообщивших о неполадках в России, испытывают проблемы с загрузкой контента, 23% жалуются на сложности со входом, еще 13% не могут зайти на сайт сервиса. Жалобы поступают из США, Канады, Германии, Великобритании, Японии, России и других стран.
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