Жители Камчатки не смогут ездить в транспорте без QR-кода

Пассажирам камчатских автобусов придется предъявлять QR-коды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Камчатке ввели QR-коды для пассажиров автобусов. А также продлили действующие в регионе коронавирусные ограничения.

«С 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом (автобусами) граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и сертификата о профилактических прививках, выданного медицинской организацией, или действующего QR-кода», — говорится в сообщении краевого правительства. Также отмечается, что услугами транспорта смогут воспользоваться граждане, предъявившие «сертификат переболевшего» или медотвод.

Кроме того, в регионе продлили запрет на размещение в гостиницах граждан, не привившихся от коронавируса или не имеющих справки о том, что они переболели COVID. Вместе с тем, с 28 ноября имеющим медотвод нужно будет предоставлять еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до заселения.

В Татарстане накануне ввели QR-коды для желающих воспользоваться общественным транспортом. Это коснулось жителей республики старше 18 лет. Республика стала первым регионом РФ, прибегнувшим к подобной мере.