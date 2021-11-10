Экс-детский омбудсмен получила новую должность в «Единой России»

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Штаб Общественной поддержки политической партии
Анну Кузнецову избрали врио замсекретаря генсовета ЕР Фото:

Президиум генсовета «Единой России» избрал бывшего детского омбудсмена Анну Кузнецову врио замсекретаря Генсовета партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. Предложение по кандидатуре внес председатель ЕР Дмитрий Медведев.

«На этой должности она будет заниматься координацией работы партпроектов социальной направленности и работой общественных приемных. В том числе — руководить комиссией президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан к Дмитрию Медведеву», — отмечается в сообщении в telegram-канале партии.

Ранее Кузнецова предложила увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет до 100% от заработной платы. Она также призвала принять закон о многодетных семьях, в частности, о расширении материнского капитала, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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