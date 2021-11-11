Политолог заявил о расколе в Госдуме РФ из-за вакцинации

Партии в Госдуме РФ разделились на сторонников и противников обязательной вакцинации от коронавируса, заметил политолог Илья Гращенков. По его словам, к первым относятся «Единая Россия» и ЛДПР. Противниками принудительной вакцинации выступают КПРФ, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди».
«Не исключено, что на теме примирения „ковидных фронтов“ возможна временная коалиция тех же „Новых Людей“ с [председателем Госдумы РФ Вячеславом] Володиным, который всячески уходит от темы принудительной вакцинации и ищет союзников в Госдуме, но пока не может их найти. „Единая Россия“ и ЛДПР слишком однозначно выступают за вакцинацию, в т. ч. принудительную, а „Справедливая Россия — За правду“ и КПРФ чересчур антагонистичны для союзов со спикером», — написал Илья Гращенков в своем telegram-канале.
Ранее политолог выступал с критикой мер, которые государство принимало по борьбе с пандемией COVID-19. В частности, Гращенкова возмутила обязательная вакцинация, введенная в некоторых регионах России и необходимость подписывать отказ от претензий в случае появления осложнений против прививки. Также политолог выступил против введения QR-кодов в общественных местах. «Значит ли это, что при желании глава субъекта может запретить, например, дышать?» — спрашивал тогда Гращенков.
О расширении системы QR-кодов на общественный транспорт, магазины и кафе ранее сообщил федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19. Соответствующие законопроекты уже разрабатывают профильные министерства. Власти Татарстана уже ввели QR-коды в городском, пригородном и муниципальном транспорте. Пассажирам нужно будет предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или медотвод, передает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в